الحكومة اليابانية تستجوب كنيسة التوحيد للمرة الثالثة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - مارست وزيرة الثقافة اليابانية كيكو ناغاؤكا يوم الأربعاء للمرة الثالثة حق الحكومة في طلب تقارير من الجماعة الدينية المثيرة للجدل المعروفة باسم كنيسة التوحيد وطرح أسئلة عليها.

يتعين على المجموعة تقديم تقرير بحلول 7 فبراير/ شباط حول حوالي 80 بندا بما في ذلك الإدارة التنظيمية والوضع المالي والتبرعات والتحويلات المالية عبر الحدود والرواتب والمدفوعات الأخرى لموظفيها، وفقا لوكالة الشؤون الثقافية.

سعت الحكومة إلى الحصول على تقرير أكثر تفصيلاً من المجموعة مقارنة بالمرتين الأولى والثانية، في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، على التوالي.

في المرات السابقة، قدمت المجموعة ردودها في المواعيد النهائية.

تقوم الوكالة بتحليل المواد التي قدمتها المجموعة. وتخطط لطلب أمر من المحكمة بحل المجموعة إذا وجدت المجموعة تفي بشروط مثل هذا الأمر بموجب قانون المؤسسات الدينية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)