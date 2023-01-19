الرئيس الأوكراني يسعى لحضور قمة هيروشيما في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس) -- أعرب خبير أوكراني زائر عن توقعاته يوم الأربعاء بأن يشارك الرئيس فولوديمير زيلينسكي شخصيًا في قمة مجموعة الدول السبع الكبرى التي ستعقد في مدينة هيروشيما بغرب اليابان في مايو/ أيار.

في لقاء صحفي مع خبراء أوكرانيين آخرين في نادي الصحافة الوطني الياباني في طوكيو، دعت أليونا غيتمانشوك، مديرة إحدى المؤسسات البحثية، رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو لزيارة أوكرانيا، حيث تتولى اليابان رئاسة مجموعة الدول السبع هذا العام.

كما أعربت عن أملها في أن ينضم زيلينسكي شخصيًا إلى قمة هيروشيما.

وقالت إن حضور زيلينسكي سيتطلب دعوة من كيشيدا وسيعتمد على مسار الحرب في بلاده، مضيفة أن الرئيس يجب أن يفكر بجدية في حضوره إذا تمت دعوته.

في الشهر الماضي، زار زيلينسكي الولايات المتحدة عبر بولندا في أول رحلة خارجية له منذ بدء الغزو الروسي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)