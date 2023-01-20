فريق ياباني يطور ورقة سوداء تمتص 99.98٪ من الضوء المرئي

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طوكيو- (جيجي برس) -- طور فريق بحثي ياباني لوحًا أسود يمتص أكثر من 99.98٪ من الضوء المرئي، باستخدام طلاء أسود تجاري مصنوع من الزيت المستخرج من قشور جوز الكاجو.

أعلن فريق الباحثين من المعهد الوطني للعلوم الصناعية المتقدمة والتكنولوجيا والمعاهد الوطنية لعلوم وتكنولوجيا الكم يوم الأربعاء عن نتائج البحث التي نُشرت في مجلة Science Advances الأمريكية.

من المعروف أن معدل امتصاص الضوء المرئي لما يقرب من 100٪ يمكن تحقيقه باستخدام الأنابيب النانوية الكربونية. ومع ذلك، فإن استخدام الأنابيب النانوية الكربونية محدود، بسبب هشاشة هيكلها السطحي، فضلاً عن ارتفاع أسعارها.

قال كونياكي أميميا، قائد مجموعة القياس البصري التطبيقية في مؤتمر صحفي، إن اللوح الأسود ”يمكن استخدامه، على سبيل المثال، لصنع الكاميرات والمكونات الأخرى لمنع انعكاس الضوء المنتشر ولعرض تدرجات دقيقة من اللون الأسود“.

وأضاف: ”نود التعاون مع الشركات المصنعة ذات الصلة لوضع (الورقة) موضع الاستخدام العملي“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)