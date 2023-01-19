اليابان تبدأ مناقشات حول كيفية معالجة قضية انخفاض معدل المواليد

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طوكيو - (جيجي برس) -- بدأ فريق حكومي ياباني يوم الخميس مناقشات لطرح ما وصفه رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو بمستوى غير مسبوق من الإجراءات لمعالجة معدل المواليد المنخفض في البلاد.

سيضع فريق الممثلين من الوكالات الحكومية ذات الصلة مخططًا لإجراءات محددة بحلول نهاية مارس/ آذار لتحقيق هدف كيشيدا المتمثل في مضاعفة ميزانية الحكومة المتعلقة بالأطفال.

يتألف الفريق، الذي يرأسه الوزير المسؤول عن السياسات المتعلقة بالطفل، ماسانوبو أوغورا، من مسؤولين على مستوى رئيس مكتب في أمانة مجلس الوزراء ومكتب مجلس الوزراء، بالإضافة إلى وزارات الشؤون الداخلية والمالية والتعليم والرعاية الاجتماعية والأراضي.

وبعد اجتماعه الأول الخميس، سيلتقي الفريق أربع مرات. وستجمع آراء العلماء والأشخاص الذين يربون الأطفال. ومن المتوقع أيضا أن يحضر كيشيدا.

وسيناقش كيفية تعزيز الدعم الاقتصادي للأسر التي لديها أطفال، بما في ذلك توسيع الدعم الحالي للأطفال حتى سن المرحلة الثانوية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)