استطلاع: الصحف أكثر وسائل الإعلام صحة وموثوقية في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- يُنظر إلى الصحف على أنها أكثر وسائل الإعلام دقةً وموثوقيةً في اليابان، وفقًا لمسح أجرته جمعية ناشري ومحرري الصحف اليابانية يوم الخميس.

في الاستطلاع، اشتملت فئة الصحف على المعلومات المتوفرة عبر الإنترنت من قبل ناشري الصحف.

احتلت الصحف المرتبة الأولى في ثمانية من أصل 27 عنصر تصنيف، بما في ذلك الصحة والموثوقية والحياد والإنصاف.

شمل الاستطلاع 1200 شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و 79 في جميع أنحاء اليابان بين 30 سبتمبر/ أيلول و 13 أكتوبر/ تشرين الأول.

من المستجوبين، قال 44٪ يقرؤون الصحف كلّ يوم، مع 28٪ منهم تحت 50 سنة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)