شركة يابانية تسعى لإنتاج الصراصير الصالحة للأكل

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طوكيو - (جيجي برس) -- أعلنت شركة نيبون تلغراف وتليفون إيست يوم الخميس أنها تهدف إلى إطلاق مشروع لدعم إنتاج صراصير الليل الصالحة للأكل، في وقت يلفت فيه أكل الحشرات الانتباه.

في وقت سابق من هذا الشهر، بدأت شركة الاتصالات اليابانية تجربة على الأتمتة القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإنتاج الصراصير الصالحة للأكل في منشأة تابعة للشركة في مدينة تشوفو بطوكيو.

صراصير الليل غنية بالبروتين ويقال إنها تتطلب القليل من الماء والغذاء للتكاثر، ومن المتوقع أن تكون حلاً محتملاً لأزمة الغذاء العالمية وسط تضخم سكان العالم.وفي ضوء تنامي الحاجة إلى مصادر أخرى للطعام، فضلاً عن الرغبة في معاملة الحيوانات بصورة أكثر إنسانية، يتوقع البعض أن ينتشر تناول الحشرات في نهاية المطاف بشكل كبير في الدول المتقدمة.

وتصف منظمة الأغذية والزراعة الحشرات بأنها ”مصدر غذائي صحي ومغذٍ للغاية“. ويمكن أن تشكّل ”مصدر بروتين بديلا لدعم الانتقال إلى نظام غذائي أكثر استدامة“، حيث إن تربية الحشرات لها بصمة بيئية محدودة مقارنة بمصادر البروتين الأخرى.

أقامت نيبون تلغراف وتليفون إيستشراكة مع Gryllus Inc، وهي شركة ناشئة للصراصير الصالحة للأكل مقرها ناروتو في محافظة توكوشيما.

لأتمتة الإنتاج باستخدام نظام التحكم عن بعد، سيتم استخدام أجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي لجمع وتحليل مثل هذه البيانات مثل كمية العلف التي تستهلكها الصراصير، فضلاً عن درجة حرارة الغلاف الجوي والرطوبة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)