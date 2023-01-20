الجيش الأمريكي يلغي خطة لاستخدام أحد مطارات جزيرة أوكيناوا اليابانية

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أوكيناوا - (جيجي برس) -- ألغى سلاح مشاة البحرية الأمريكية يوم الخميس خطة لاستخدام مطار شيموجيشيما في جزيرة نائية بمحافظة أوكيناوا للتدريب هذا الشهر.

وفقًا لمسؤولي المحافظة، أوضح سلاح مشاة البحرية أن الإلغاء كان لأن جانب المحافظة رفض استخدام المطار.

أخطر سلاح مشاة البحرية يوم الجمعة حكومة المحافظة بخطة استخدام أربع طائرات هليكوبتر تابعة له للمطار في مدينة مياكو يوم 31 يناير/ كانون الثاني.

يوم الأربعاء، طلبت حكومة المحافظة من الجانب الأمريكي الامتناع عن استخدام المطار، بدعوى أن المنشأة مفتوحة فقط للطائرات المدنية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)