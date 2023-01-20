اليابان تسعى إلى خفض تصنيف فيروس كورونا هذا الربيع

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الجمعة إن حكومته تهدف إلى خفض تصنيف فيروس كورونا إلى نفس فئة الإنفلونزا الموسمية بموجب قانون الأمراض المعدية هذا الربيع.

وقال كيشيدا للصحفيين ”سننظر في تغيير السياسات والإجراءات المختلفة على مراحل لإعادة اليابان إلى الوضع الطبيعي“، في إشارة إلى رغبته في إعادة فتح الاقتصاد والمجتمع بشكل كامل بعد ثلاث سنوات من قيود الجائحة.

وقال إن الحكومة ستراجع أيضًا القواعد الخاصة بارتداء الكمامات داخل الأماكن المغلقة.

كيشيدا أصدر تعليماته لوزير الصحة كاتسونوبو كاتو وآخرين للنظر في إعادة تصنيف كورونا من الفئة الثانية، وهي ثاني أعلى تصنيف في نظام المستويات الخمس بناءً على شدة الأعراض وقابلية الانتقال، إلى الفئة الخامسة.

يؤدي خفض تصنيف كورونا إلى الفئة الخامسة إلى حرمان الأساس القانوني للتوصية بدخول المستشفى وتغطية النفقات الطبية بتمويل عام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)