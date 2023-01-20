84.4 ٪ من الطلاب الجامعيين الباحثين عن عمل في اليابان يحصلون على عروض توظيف

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طوكيو - (جيجي برس) - تم تقديم عروض عمل غير رسمية لـ 84.4٪ من طلاب الجامعات الباحثين عن عمل والذين من المقرر أن يتخرجوا في مارس/ آذار المقبل حتى الأول من ديسمبر/ كانون الأول، بزيادة 1.4 نقطة مئوية عن العام السابق، وفقًا لوزارة العمل اليابانية.

ارتفعت نسبة الطلاب الذين حصلوا على وظائف للسنة الثانية على التوالي، مما يعكس الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء والنقص الخطير في العمالة.

وقال مسؤول بوزارة العمل ”اهتمام الشركات بالتوظيف قوي وسوق العمل يتعافى“. ومع ذلك، انخفضت نسبة الطلاب الذين حصلوا على عروض أقل من 87.1٪ قبل ثلاث سنوات، قبل أن ينتشر فيروس كورونا الجديد.

بلغ نصيب الطلاب الذكور الذين حصلوا على عروض عمل غير رسمية 82.8٪، بزيادة 1.5 نقطة عن العام السابق، كما ارتفعت حصة الطالبات بنسبة 1.5 نقطة عند 86.5٪.

وارتفعت النسبة 1.8 نقطة عند 83.9٪ لمن يتخصصون في العلوم الإنسانية والاجتماعية وانخفضت 0.6 نقطة عند 86.7٪ لتخصصات العلوم.

ّ(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)