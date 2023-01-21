اليابان تسعى لفرض عقوبات على تسريب أسرار المعدات الدفاعية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- تخطط وزارة الدفاع اليابانية لفرض عقوبات على مسؤولي الشركات إذا قاموا بتسريب أسرار حول معدات دفاعية إلى أطراف خارجية، حسبما ذكرت مصادر مطلعة يوم الجمعة.

ومن المقرر أن تقدم الوزارة مشروع قانون ذي صلة إلى الدورة العادية للبرلمان الياباني هذا العام، والتي ستنعقد يوم الاثنين.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تهدف فيه الوزارة إلى توسيع التطوير المشترك للمعدات الدفاعية مع دول أخرى.

في الوقت الحالي، لا يمكن أن يواجه المدنيون عقوبات جنائية إلا إذا قاموا بتسريب أسرار الدولة المصممة خصيصًا بموجب قانون ذي صلة أو أسرار دفاع خاصة قدمتها الولايات المتحدة.

إذا قام مسؤولو الشركات التي تتلقى أوامر من الوزارة لتطوير وتصنيع المعدات الدفاعية بتسريب المعلومات ذات الصلة، فإن العقوبات المدنية فقط، مثل إنهاء العقود هي التي يتم فرضها في الوقت الحالي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)