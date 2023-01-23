اليابان تراجع الضوابط الحدودية جنبًا إلى جنب مع تصنيف كورونا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو يوم الجمعة إن اليابان تخطط لمراجعة ضوابطها الحدودية الخاصة بفيروس كورونا، بما يتماشى مع التخفيض المتصور لتصنيف فيروس كورونا.

تدرس الحكومة خفض تصنيف فيروس كورونا هذا الربيع إلى نفس فئة الإنفلونزا الموسمية بموجب قانون الأمراض المعدية.

حاليًا، تطلب اليابان من جميع الزوار تقديم دليل على الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا أو نتائج اختبار سلبية للفيروس في غضون 72 ساعة من المغادرة.

وفي الوقت نفسه، تطلب اليابان من الأشخاص القادمين من الصين الخضوع لاختبارات قبل المغادرة كوورنا عند الدخول إلى البلاد، بغض النظر عما إذا كانوا قد تم تطعيمهم أم لا.

وقال ماتسونو ”مع استمرار هذه الإجراءات، سنسجيب بمرونة مع الاستمرار في مراقبة وضع العدوى في الصين“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)