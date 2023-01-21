انتشار الإنفلونزا الموسمية في جميع أنحاء اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أظهر مسح لوزارة الصحة يوم الجمعة أن متوسط عدد مرضى الإنفلونزا لكل مؤسسة طبية في الأسبوع حتى الأحد تجاوز واحدًا في جميع محافظات اليابان البالغ عددها 47، مما يشير إلى بداية تفشي الوباء.

وصل الرقم لكل مؤسسة على مستوى البلاد إلى 7.37، بينما تصدرت 10 في سبع محافظات بما في ذلك أوساكا وإيهيمي وناغاساكي وكاغوشيما. تشير القراءة فوق 10 إلى أن انتشارًا كبيرًا للإنفلونزا الموسمية يمكن أن يحدث في غضون أربعة أسابيع.

حسب المحافظة، كان الرقم لكل مستشفى هو الأعلى في أوكيناوا، عند 33.23، تليها فوكوؤكا، عند 16.96، وميازاكي، عند 16.63، وساغا، عند 15.79. القراءة فوق 30 تحذر من الاشتباه في حدوث انتشار كبير.

يبدو أن الإنفلونزا الموسمية تنتشر بشكل رئيسي في مناطق غرب اليابان، بما في ذلك منطقة كيوشو الجنوبية الغربية.

غطى مسح وزارة الصحة حوالي 5000 مؤسسة طبية في جميع أنحاء البلاد.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)