اليابان تفوز بكأس العالم للحلويات

أخبار اليابان

باريس - (جيجي برس) -- فازت اليابان بكأس العالم للحلويات التي تقان كل سنتين في ليون يوم السبت، مسجلة فوزها الأول منذ 16 عامًا. وتنافس اليابان مع 17 فريقاً من جميع أنحاء العالم، تضم جميعها صانع شوكولاتة وخبير سكر وصانع آيس كريم رئيسياً.

بدأت المسابقة في عام 1989. وفازت اليابان في بطولتي 1991 و 2007 لكنها ظلت في المركز الثاني خمس مرات متتالية حتى عام 2021.

وأشاد كبير الطهاة، الفرنسي وصانع الشوكولاتة، بيير هيرم، بالفائزين ”لاهتمامهم بالتفاصيل والمثابرة والالتزام“ في إنتاج حلوى تحت عنوان الرياح والخفة.

في مسابقة Coupe du Monde de la Patisserie لعام 2023، التي عقدت حتى يوم الجمعة، احتلت فرنسا المرتبة الثانية، تليها إيطاليا وبريطانيا وكوريا الجنوبية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)