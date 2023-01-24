اليابان.. كنيسة التوحيد تواجه تعليمات إدارية بشأن قضية التبني

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- أصدرت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية يوم الإثنين تعليمات إدارية للجماعة الدينية المثيرة للجدل والمعروفة باسم كنيسة التوحيد بشأن التبني الذي يقال إنه حدث بين أتباعها.

في التعليمات ، قالت الوزارة إنه يجب النظر في التبني عندما لا يستطيع الآباء البيولوجيون تربية أطفالهم أو أنه من غير المناسب ترك الأطفال تحت وصاية الوالدين.

وذكرت الوزارة تقريرًا من شخص تم تبنيه قائلاً: ”لقد أصبت بصدمة شديدة لأن والديَّ الحقيقيين قدماني للتبني رغم أنهما كانا قادرين على تربيتي“.

يصف كتاب نشرته كنيسة التوحيد، والتي يُطلق عليها رسميًا اتحاد الأسرة للسلام العالمي والتوحيد، التبني بأنه ”تقليد جميل“ للمجموعة. حثت التعليمات المجموعة على تصحيح الوصف، قائلة ”هناك خطر من أن يفكر القراء في إمكانية التبني بواسطة المجموعة“.

يحد قانون وساطة التبني من أولئك الذين يمكنهم العمل كوسطاء لشركات الرعاية الاجتماعية والبعض الآخر، ويتطلب موافقة حكومات المحافظات. قد تكون الوساطة المتكررة والمستمرة دون الالتزام بالقواعد غير قانونية، بغض النظر عما إذا كانت هناك تحويلات للأموال.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)