محكمة يابانية تأمر الحكومة بدفع تعويضات لضحايا التعقيم القسري

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كوماموتو - (جيجي برس) -- أمرت محكمة في جنوب غرب اليابان الحكومة الوطنية يوم الاثنين بدفع ما مجموعه 22 مليون ين كتعويض عن التعقيم القسري لشخصين بموجب قانون حماية تحسين النسل البائد الآن.

وأكدت محكمة كوماموتو عدم دستورية القانون ورفضت تطبيقه في قضية تقادم مدتها 20 عامًا على دعاوى التعويض.

كانت المحكمة الثالثة، بعد محكمتي أوساكا وطوكيو العليا، والأولى بين محاكم المحافظات في البلاد التي تأمر الحكومة بدفع تعويضات في سلسلة من دعاوى التعقيم القسري.

حكم القاضي يويشيرو ناكاتسوغي الذي يترأس الجلسة بأن تطبيق قانون التقادم ”ينتهك بشكل كبير مبادئ العدالة والإنصاف“.

وقال ناكاتسوغي ”الأضرار التي لحقت بالمدعين كانت جسيمة والحكومة كانت على خطأ جسيم وكانت هناك ظروف جعلت من الصعب للغاية عليهم استخدام الحق في المطالبة بالتعويض“. وأضاف أن ”الدولة سنت قانوناً يخالف الدستور بشكل واضح وروج للسياسات المبنية عليه، مما ألحق ضرراً جسيماً بالشعب“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)