اليابان تحتفل بإطلاق وحدة استطلاع جوي في ميساوا

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ميساوا- (جيجي برس) - أقامت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية احتفالًا يوم الاثنين بمناسبة إطلاقها لوحدة استطلاع جوي تستخدم طائرات استطلاع أمريكية من طراز غلوبال هوك بدون طيار.

الوحدة التي تأسست في قاعدة ميساوا التابعة لقوات الدفاع الذاتى الجوية فى ميساوا بمحافظة آومورى شمال شرق اليابان، هى أول وحدة تابعة لقوات الدفاع الذاتى لطائرات الاستطلاع بدون طيار.

سيتم استخدام طائرة غلوبال هوك التي يتم التحكم فيها عن بعد، والتي يمكنها التحليق لفترة طويلة، للقيام بدوريات في المجال الجوي الياباني وبالقرب منه باستمرار.

وقال رئيس أركان قوات الدفاع الذاتى الجوية الجنرال شونجي إيزوتسو خلال الحفل ”يمكننا جمع المعلومات الاستخبارية في مناطق بعيدة نسبيًا عن بلدنا ويمكننا أيضًا إجراء مراقبة جوية مستمرة“ باستخدام طائرات غلوبال هوك.

وأضاف ”آمل أن (أعضاء الوحدة) سيؤدون مهامهم كرواد في عمليات الطائرات بدون طيار“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)