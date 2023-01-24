خبراء يدعمون اتجاه الحكومة اليابانية لتغيير تصنيف فيروس كورونا في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) -- دعا الخبراء يوم الاثنين إلى تغيير تصنيف اليابان لفيروس كورونا بموجب قانون الأمراض المعدية، والتي ستكون خطوة كبيرة نحو الفتح الكامل للنشاط الاقتصادي.

وقد تم التعبير عن وجهة نظرهم في اجتماع اللجنة الفرعية لمجلس العلوم الصحية بوزارة الصحة. كما ناقش الاجتماع ما إذا كان ينبغي على الناس الاستمرار في ارتداء الكمامات.

يوم الجمعة، أصدر رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو تعليمات لوزير الصحة كاتسونوبو كاتو والوزراء الآخرين ذوي الصلة بالنظر في خفض تصنيف فيروس كروونا بموجب القانون إلى الفئة الخامسة، مثل الإنفلونزا الموسمية، من الفئة الثانية الحالية، وهو ثاني أعلى تصنيف في نظام متدرج يعتمد على شدة الأعراض.

تخطط الحكومة لخفض التصنيف ومراجعة الإرشادات الخاصة بوضع الكمامات في الأماكن المغلقة هذا الربيع.

ناقش المشاركون في اجتماع اليوم ما يجب فعله بالقيود المفروضة على مرضى كورونا ومخالطيهم الوثيقين ونظام إمداد الرعاية الطبية وإجراءات الوقاية من العدوى بعد تغيير التصنيف المخطط له.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)