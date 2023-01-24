فيلم الأنيمي الياباني ”سوزومي“ للمخرج شينكاي ماكوتو ينافس في مهرجان برلين السينمائي

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برلين - (جيجي برس) -- أُدرج فيلم الأنيمي الياباني ”سوزومي“ للمخرج الياباني شينكاي ماكوتو في قائمة المسابقة لمهرجان برلين السينمائي الدولي لهذا العام.

الفيلم والذي يعرض في اليابان تحت اسم ”Suzume no Tojimari“ (قفل باب سوزومي)، هو أول فيلم ياباني ينافس على جائزة الدب الذهبي منذ عام 2021، عندما حصل المخرج ريوسوكي هاماغوتشي على جائزة الدب الفضي الكبرى للجنة التحكيم.

”سوزومي“ هو أول عمل رسوم متحركة ياباني يخوض المنافسة منذ 21 عامًا، منذ أن فاز فيلم المخرج الياباني الشهير هاياو ميازاكي ”سين تو شيهيرو نو كامي كاكوشي“ (المخطوفة) بجائزة الدب الذهبي في عام 2002.

سسيتم الإعلان عن الفائز في 26 فبراير/ شباط، اليوم الأخير من الدورة الثالثة والسبعين لمهرجان برلين السينمائي الدولي.

ويعرض فيلم ”سوزومي“، الذي يدور حول فتاة في المدرسة الثانوية تنطلق في رحلة ”لمنع“ الكوارث الطبيعية، في دور السينما اليابانية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)