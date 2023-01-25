【فيديو】اليابان تطلق وحدة استطلاع جوي تستخدم مسيّرة أمريكية الصنع من طراز آر كيو-4 بي غلوبال هوك

أخبار اليابان

أقامت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية احتفالًا يوم الاثنين بمناسبة إطلاقها لوحدة استطلاع جوي تستخدم طائرات استطلاع أمريكية من طراز غلوبال هوك بدون طيار. الوحدة التي تأسست في قاعدة ميساوا التابعة لقوات الدفاع الذاتى الجوية فى ميساوا بمحافظة آومورى شمال شرق اليابان، هى أول وحدة تابعة لقوات الدفاع الذاتى لطائرات الاستطلاع بدون طيار.

سيتألف سرب الاستطلاع المستقبلي من ثلاثة طائرات و 130 فردًا. نظرًا لأنها غير مأهولة ويمكن تشغيلها عن بُعد، يمكنها الطيران لفترة طويلة ومراقبة المنطقة المحيطة بالمجال الجوي الإقليمي لليابان باستمرار. هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها قوات الدفاع الذاتي طائرة استطلاع جوية بدون طيار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)