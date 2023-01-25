أكثر من 60٪ من اليابانيين يريدون من الحكومة أن تركز على التضخم

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- أظهر استطلاع للرأي العام أجرته الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء أن 64.4٪ من المشاركين يريدون من الحكومة التركيز على التدابير ضد التضخم، أي ضعف مستوى العام السابق.

من الواضح أن الزيادة، من 32.9٪ في المسح المالي السابق لعام 2021، تعكس ارتفاع الأسعار الذي تسارع بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفقًا لمكتب مجلس الوزراء، تجاوزت النسبة 60٪ لأول مرة منذ السنة المالية 1980 وسط أزمة النفط الثانية، على الرغم من استخدام طرق مسح مختلفة في ذلك الوقت.

في الاستطلاع الأخير، مع السماح بإجابات متعددة، اختارت النسبة الأكبر من المستجيبين، 64.5٪، تدابير الضمان الاجتماعي ، بانخفاض 2.9 نقطة مئوية.

انخفضت حصة الأشخاص الذين اختاروا المعركة ضدّ كورونا إلى 30٪ من 65.8٪.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)