إرسال تهديدات بالهجوم إلى الجامعات والمدارس الثانوية في جميع أنحاء اليابان

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طوكيو - (جيجي برس) -- تم إرسال تهديدات بالهجوم عبر الفاكس إلى ما مجموعه 300 مدرسة ثانوية وجامعة في جميع أنحاء اليابان، حسبما علم يوم الثلاثاء.

وبحسب وزارة التعليم ومصادر أخرى، تم إرسال تهديدات بالقنابل إلى 12 مدرسة بما في ذلك جامعات في محافظتي نييغاتا وياماناشي يوم الاثنين، بينما تم إرسال تهديدات بالقتل إلى 138 مدرسة بما في ذلك المدارس الثانوية في محافظتي سايتاما وأويتا في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

وزعمت التهديدات الموجهة للجامعات أنه تم وضع أكثر من 330 قنبلة وطالبت بدفع 300 ألف ين بحلول الساعة الثالثة مساءً (6 صباحًا بتوقيت غرينتش) في ذلك اليوم. طالب طلاب المدارس الثانوية بـ 3 ملايين ين بحلول الساعة 1:34 بعد الظهر. وهدد بقتل الطلاب والمدرسين بالبنادق المعدلة وزجاجات المولوتوف إذا تم رفض الطلب.

ومن بين المدارس التي تعرضت للتهديدات، ألغت جامعة سانغو سيتي في نييغاتا الدراسة يوم الاثنين. أغلق مجلس التعليم في محافظة سايتاما 136 مدرسة يوم الثلاثاء.

وفي يوم الثلاثاء أيضًا، تم إرسال تهديدات بالقتل إلى أكثر من 160 مدرسة ثانوية في محافظة كاناغاوا، وفقًا لمجلس التعليم بالمحافظة ومصادر أخرى. من بينهم، عقدت المدارس التي تديرها المحافظات فصولها كالمعتاد بعد التأكد من سلامتها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)