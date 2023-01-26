زيارة رئيس الوزراء الياباني المحتملة إلى كييف تواجه تحديات أمنية

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طوكيو - (جيجي برس) -- تواجه زيارة محتملة لرئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو إلى كييف، عاصمة أوكرانيا التي مزقتها الحرب، تحديات متزايدة، بما في ذلك الأمن وصعوبة الحفاظ على سرية جدول الرحلة والمسار.

أحد الاحتمالات هو أن يزور كيشيدا كييف في فبراير/ شباط، بعد عام من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. ومع ذلك، فإن هذه القضية تسبب صداعا للمسؤولين الحكوميين المعنيين.

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من كيشيدا زيارة كييف، خلال مؤتمر عبر الهاتف في 6 يناير/ كانون الثاني. وقال كيشيدا للصحفيين بعد المحادثات الهاتفية ”أود التفكير في زيارة كييف مع مراعاة الظروف المختلفة“.

ويقال إن رئيس الوزراء حريص على القيام بالزيارة قبل قمة مجموعة الدول السبع الكبرى التي سيستضيفها في مدينة هيروشيما بغرب اليابان في مايو/ أيار.

سيكون دعم أوكرانيا الموضوع الرئيسي للقمة، لكن كيشيدا هو زعيم مجموعة السبع الوحيد الذي لم يلتقي بزيلينسكي شخصيًا منذ بداية الحرب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)