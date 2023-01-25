مسؤولون من أوكرانيا يتفقدون معدات إزالة الألغام في اليابان

أخبار اليابان

ياماناشي - (جيجي برس) -- تفقد مسئولو الحكومة الأوكرانية معدات إزالة الألغام الأرضية المعروضة في منشأة تعليمية في هوكوتو بمحافظة ياماناشي، وسط اليابان، يوم الثلاثاء.

قال ستانيسلاف كوليكيفسكي، رئيس قسم المساعدة الفنية الدولية في خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، إن أوكرانيا بحاجة إلى حوالي 60 آلة لإزالة الألغام الأرضية وتأمل في الحصول على التعاون من الجانب الياباني.

كان من بين تسعة من المسؤولين في خدمة الطوارئ الحكومية الذين زاروا المنشأة.

أطلع صانع معدات إزالة الألغام الأرضية المسؤولين الأوكرانيين على كيفية استخدام الآلات اليابانية الصنع في الخارج. كما أتيحت الفرصة للمسؤولين لمحاولة تشغيل معدات إزالة الألغام الأرضية.

وفقًا لخدمة الطوارئ الحكومية، يُعتقد أن المناطق الملوثة بالألغام الأرضية والقذائف غير المنفجرة تمثل 30٪ من أراضي أوكرانيا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)