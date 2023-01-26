تساقط الثلوج الكثيفة في أنحاء كبيرة من اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) -- ضربت الثلوج الكثيفة أجزاء كثيرة من اليابان يوم الأربعاء، لا سيما المناطق الواقعة على طول ساحل بحر اليابان، مما تسبب في تعطل القطارات والخدمات الجوية وحركة المرور على الطرق السريعة.

وفقًا لشركة سكك حديد غرب اليابان، فإن 18 قطارًا على خط توكايدو وبعض الخطوط الأخرى في غرب اليابان تقطعت بهم السبل بين المحطات. تم حبس حوالي 7200 راكب مؤقتًا في عربات القطار لمدة تصل إلى 10 ساعات.

تسببت الثلوج الكثيفة أيضًا في تأخير الخدمات على خطوط قطارات توكايدو - سانيو وهوكوريكو وكيوشو شينكانسن السريعة.

في محافظة أوكاياما بغرب اليابان، تم العثور على رجل في الثمانينيات من عمره مدفونًا في الثلج وتأكد لاحقًا وفاته في مدينة مانيوا. في محافظة أويتا الجنوبية الغربية، توفي رجل يبلغ من العمر 62 عامًا بعد أن اصطدمت به شجرة.

وتم إغلاق طرقات سريعة في العديد من الأماكن بين منطقتي توهوكو وكيوشو. ويقول مشغلو الطرق إن هناك احتمالا بإغلاق المزيد.

وسجلت أجزاء من اليابان درجات حرارة منخفضة قياسية، مع تساقط الثلوج على ساحل بحر اليابان الممتد من شمال البلاد إلى غربها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)