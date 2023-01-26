رئيس الوزراء الياباني الأسبق: روسيا لن تخسر الحرب في أوكرانيا

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طوكيو - (جيجي برس) -- قال رئيس الوزراء الياباني الأسبق يوشيرو موري اليوم الأربعاء إن هزيمة روسيا في الحرب في أوكرانيا ”لا يمكن تصورها“.

وقال موري في اجتماع للجمعية اليابانية الهندية في طوكيو ”مثل هذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى شيء أسوأ بكثير“.

وأعرب موري عن شكوكه في موقف رئيس الوزراء الحالي كيشيدا فوميئو ضد روسيا ودعم أوكرانيا.

وقال موري: ”لقد بذلنا جهودًا (للعلاقة بين اليابان وروسيا) حتى الآن، لذا أتساءل عما إذا كان من الصواب التركيز على أوكرانيا“.

يشتهر موري بعلاقته الودية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لقد كان يعالج الخلاف بين البلدين حول أربع جزر تحت سيطرة روسيا والتي تسميها اليابان أقاليمها الشمالية وتطالب بها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)