شرطة طوكيو تلقي القبض على 7 لصوص قاموا بسلسلة من عمليات السطو في أنحاء متفرقة من اليابان

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طوكيو - (جيجي برس) - ألقت شرطة طوكيو القبض على 7 رجال يعتقد أنهم أعضاء في مجموعة سطو على مزاعم سرقة تنطوي على أعمال عنف في أكتوبر الماضي ، والتي ربما كانت واحدة من سلسلة من عمليات السطو في جميع أنحاء اليابان منذ العام الماضي.

تشتبه إدارة شرطة العاصمة اليابانية في أن بعضهم اتبع تعليمات أفراد يسمون أنفسهم ”لوفي“ و ”ميتسوهاشي“ و ”كيمو“ من خلال تطبيق المراسلة تليغرام الذي يصعب تتبعه، وانخرطوا في عمليات السطو هذه.

الرجال السبعة في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، بمن فيهم كازوكي إيشيغوري، عامل بناء يبلغ من العمر 37 عامًا من مدينة سابورو شمال اليابان، وكينتارو أوكو، 33 عامًا العاطل عن العمل، من مدينة فوجيديرا بمحافظة أوساكا بغرب اليابان.

وزعم أن اللصوص السبعة اقتحموا منزلا في ضاحية طوكيو بمدينة إيناغي حوالي الساعة الرابعة عصرا في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 ، متظاهرين بأنهم عمال توصيل.

وربطوا معاصم ثلاثة من السكان بشريط لاصق، واعتدوا عليهم وسرقوا منهم ما يقرب من 35 مليون ين نقدا ونحو 140 قطعة، بما في ذلك سبائك من الذهب، تبلغ قيمتها حوالي 8.6 مليون ين. وفي استجواب الشرطة اعترف اثنان منهم بالتهم بينما نفى الخمسة الآخرون هذه المزاعم أو التزموا الصمت.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)