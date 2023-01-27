سوزوكي تستثمر 2 تريليون ين لتعزيز تطوير السيارات الكهربائية

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طوكيو - (جيجي برس) -- قالت شركة سوزوكي موتور اليابانية يوم الخميس إنها ستستثمر 2 تريليون ين لتعزيز أنشطة الإنتاج والبحث والتطوير المتعلقة بالسيارات الكهربائية بحلول السنة المالية 2030.

ستطلق شركة صناعة السيارات ستة طرازات من السيارات الكهربائية في كل من السوق اليابانية وسوق سوزوكي الأساسي، الهند، بحلول السنة المالية 2030. وستقدم الشركة أيضًا خمسة طرازات في أوروبا.

وسط حملة عالمية لإزالة الكربون، تهدف سوزوكي إلى التحول إلى الهجوم في مجال السيارات الكهربائية، حيث تتخلف الشركة عن منافسيها.

ستطلق سوزوكي السيارات الكهربائية التجارية الصغيرة في السنة المالية 2023 في اليابان. سيتم توسيع تشكيلة السيارات الكهربائية لاحقًا لتشمل طرازات سيارات الدفع الرباعي الأصغر والمركبات الصغيرة للركاب.

ستقوم الشركة أيضًا بتطوير مركبات هجينة جديدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)