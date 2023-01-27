تدريبات عسكرية مشتركة بين اليابان والهند

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طوكيو - (جيجي برس) - قال رئيس أركان قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية شونجي إيزوتسو إن التدريبات العسكرية باستخدام الطائرات المقاتلة بين اليابان والهند التي أجريت حتى يوم الخميس عززت التعاون بين البلدين إلى مستوى أعلى.

وقال الجنرال إيزوتسو في مؤتمر صحفي دوري ”لقد نجحنا في رفع التعاون بين اليابان والهند، اللتين في شراكة استراتيجية خاصة، إلى آفاق جديدة“ من خلال التدريبات المشتركة الأولى في اليابان بين قوات الدفاع الذاتي الجوية والقوات الجوية الهندية. .

وأعرب عن حرصه على إجراء تدريبات مماثلة في الهند.

استمرت التدريبات الأخيرة في 17 يناير/ كانون الثاني في قاعدة هياكوري في محافظة إيباراكي، بالقرب من طوكيو.

تضمنت التدريبات 12 طائرة - Su-30 الهندية و F-15 و F-2 التابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية. تدرب الجانبان على اعتراض الطائرات الدخيلة والانخراط في معارك عنيفة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)