الحكومة اليابانية تنفي تقارير إعلامية عن استخدام نجل رئيس الوزراء سيارة رسمية للقيام بجولات سياحية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- نفت الحكومة اليابانية يوم الجمعة تقريرًا إعلاميًا عن أن الابن الأكبر لرئيس الوزراء كيشيدا فوميئو، وهو سكرتير له، ذهب لمشاهدة معالم المدينة باستخدام سيارة رسمية أثناء مرافقته لرئيس الوزراء في الآونة الأخيرة في رحلته الخارجية.

استخدم الابن، شوتارو، السيارة للذهاب لالتقاط صور دعائية لسفر كيشيدا إلى الخارج، وشراء الهدايا التذكارية لأغراض سياسية لرئيس الوزراء، والالتقاء بمسؤولين في منظمة دولية ومركز أبحاث، حسبما قال نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني سيجي كيهارا في مؤتمر صحفي.

وقال كيهارا إن شوتارو ”لم يفعل شيئًا يتعلق بمشاهدة المعالم السياحية“، مضيفًا أنه أدى واجباته الرسمية فقط كسكرتير لرئيس الوزراء و ”لم يفعل شيئًا غير لائق“.

وقال كيهارا إن شوتارو ”لم يزر أي منشأة سياحية، ولم يقم بالتسوق لنفسه أو لأغراضه الشخصية“.

ذكرت المجلة الأسبوعية اليابانية شوكان شينتشو أن شوتارو استخدم سيارة رسمية لمشاهدة معالم المدينة في لندن وباريس أثناء السفر في وقت سابق من هذا الشهر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)