اليابان تحظر تصدير الغاز المسيل للدموع إلى روسيا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- قررت الحكومة اليابانية فرض عقوبات إضافية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، مثل حظر تصدير الغاز المسيل للدموع والروبوتات التي يمكن استخدامها لتعزيز القوات الروسية.

وكجزء أيضًا من العقوبات الجديدة، ستجمد اليابان الأصول التي يحتفظ بها 36 شخصًا آخر وثلاث مجموعات أخرى بما في ذلك وزراء الحكومة الروسية وأقارب الملياردير الروسي سليمان كريموف وأفراد موالين لروسيا في شرق وجنوب أوكرانيا.

سيتم حظر الصادرات إلى معهد موسكو للطيران و 48 منظمة أخرى.

وقال نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي ”سنبقي عقوبات قوية على روسيا سارية ونواصل تقديم دعم قوي لأوكرانيا، بالتعاون مع المجتمع الدولي بما في ذلك شركائنا في مجموعة السبع“.

وتتولى اليابان رئاسة منتدى الدول السبع الكبرى هذا العام.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)