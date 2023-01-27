ارتفاع عدد العمال الأجانب في اليابان في 2022

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قالت وزارة العمل اليابانية يوم الجمعة إن عدد العمال الأجانب في اليابان بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2022 ارتفع بنسبة 5.5٪ مقارنة بالعام السابق إلى 1822725، مسجلا رقما قياسيا للعام العاشر على التوالي.

تسارعت وتيرة النمو من 0.2٪ لعام 2021 بسبب تخفيف الضوابط الحكومية على الحدود بسبب كورونا.

حسب الجنسية، شكل الفيتناميون أكبر مجموعة من العمال الأجانب، عند 462.384 نسمة، يليهم الصينيون، بـ 385.848 نسمة، والفلبينيين، بـ206050 نسمة، والإندونيسيين، بـ 77889 نسمة. نما العمال الفيتناميون بنسبة 2.0٪ والعمال الإندونيسيين بنسبة هائلة بلغت 47.5٪. انخفض العمال الصينيون 2.8٪.

حسب الصناعة، زاد العمال الأجانب في قطاع التصنيع، الذين يمثلون ربع الإجمالي، بنسبة 4.2٪، بزيادة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)