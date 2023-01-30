استقالة مساعد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني بسبب القيادة تحت تأثير الكحول

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طوكيو - (جيجي برس) -- قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ماتسونو هيروكازو للصحفيين يوم السبت إن السكرتير الخاص به سيستقيل لقيادته تحت تأثير الكحول.

وقال ماتسونو إن مساعده البالغ من العمر 49 عامًا قاد سيارة عدة مئات من الأمتار إلى منزله مساء الجمعة بعد أن شرب الكحول بمفرده في إحدى الحانات في مدينة تشيبا، شرق طوكيو.

تم استجوابه من قبل ضابط شرطة وهو في طريقه إلى المنزل وثبت احتواء جسده على مستويات كحول أعلى من الحد القانوني.

قال ماتسونو: ”أعتذر بصدق عما حدث“. ”إنني آخذ هذه القضية على محمل الجد، لأنني فشلت في الإشراف عليه“.

وقال ماتسونو إنه من المقرر أن يقدم السكرتير استقالته إلى مجلس النواب يوم الاثنين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)