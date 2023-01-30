تسجيل 400 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- سجلت اليابان 406952 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في الأسبوع الماضي، بانخفاض 220.289 حالة عن الأسبوع السابق.

وصلت حالات الإصابة التراكمية لفيروس كورونا في اليابان، بما في ذلك تلك بين ركاب السفن السياحية وأفراد الطاقم، إلى 32478001 حالة حتى الساعة 10 صباحًا يوم الاثنين (1 صباحًا بتوقيت غرينتش).

حسب المحافظة، سجلت طوكيو أكبر عدد من الحالات الجديدة أسبوعيا، عند 33217 حالة، تليها أوساكا في غرب اليابان، عند 27524 حالة، وآيتشي في وسط اليابان، عند 26719 حالة، وكاناغاوا، جنوب طوكيو، عند 23707 حالة.

ارتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد بين مصابي فيروس كورونا بمقدار 2213 حالة عن الأسبوع السابق ليصل العدد إلى 67884 حالة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)