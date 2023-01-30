تويوتا تحتل المرتبة الأولى في مبيعات السيارات على مستوى للعام الثالث على التوالي

أخبار اليابان

ناغويا - (جيجي برس) -- أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن مجموعة تويوتا موتور احتلت المركز الأول في مبيعات السيارات العالمية للعام الثالث على التوالي في عام 2022.

انخفضت المبيعات العالمية للمجموعة، بما في ذلك تلك الموجودة في شركة صناعة السيارات اليابانية الرائدة والشركات الفرعية المحلية دايهاتسو موتور و هينو موتور، وتداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد، بحسب إعلان شركة تويوتا يوم الاثنين.

ومع ذلك، شهدت مجموعة تويوتا أن مبيعاتها تجاوزت 10 ملايين وحدة للعام الثاني على التوالي، متغلبة على مجموعة فولكس فاغن إيه جي، التي انخفضت مبيعاتها في عام 2022 بنسبة 7٪ إلى 8262.800 وحدة.

في حين انخفض إنتاج ومبيعات مجموعة تويوتا بشكل حاد في اليابان، حيث ترتفع نسبة طرازات السيارات التي تستخدم العديد من أشباه الموصلات، كانت مبيعاتها الخارجية قوية، خاصة في بقية آسيا. حقق كل من الإنتاج والمبيعات في الخارج مستويات قياسية.

كان أداء فولكس فاغن ضعيفًا في سوقها المحلية في أوروبا بسبب تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، تضررت المجموعة الألمانية بشدة من عمليات الإغلاق على خلفية تفشي فيروس كورونا في الصين، سوقها الرئيسي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)