رينو توافق على خفض حصتها في نيسان إلى 15٪

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) -- قالت مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات ستوافق على خفض حصتها في شركة نيسان موتور إلى 15٪ مما يضع علاقة رأس المال على قدم المساواة.

تجري الشركتان تعديلات نهائية حتى تتمكن من إصدار بيان بشأن الاتفاقية في وقت لاحق اليوم، بحسب المصادر.وتمتلك شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو الآن نسبة 43٪ من أسهم شريكتها اليابانية نيسان. وتريد الأخيرة خفض الرقم إلى 15٪ ليطابق حصتها في رينو.

بدأت نيسان في تلقي المساعدة من شركة رينو عام 1999 وسط صعوبات مالية بعد انهيار اقتصاد الفقاعة في اليابان. إن معادلة النسب المخطط لها ستجلب شراكة نيسان ورينو إلى مرحلة جديدة.

واتفق الجانبان على نطاق واسع على خفض حصة رينو عبر وضع أسهم لدى طرف ثالث مؤتمن ليتم بيعها على مراحل. وسيكون للشركتين حقوق تصويت متساوية لدى بعضهما البعض. وستستحوذ نيسان أيضا على ما يصل إلى 15٪ من وحدة صناعة السيارات الكهربائية الجديدة في رينو.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)