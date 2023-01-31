عضوة سابقة في قوات الدفاع الذاتي اليابانية ترفع دعوى قضائية على الحكومة للمطالبة بتعويض عن تعرضها لإساءات جنسية

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طوكيو - (جيجي برس) -- رفعت عضوة سابقة في قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يوم الاثنين دعوى تعويضات قضائية بقيمة 7.5 مليون ين ضد الحكومة اليابانية وخمسة من زملائها السابقين في قوات الدفاع الذاتى البرية بشأن قضية اعتداء جنسي.

في مؤتمر صحفي بعد رفع الدعوى أمام محكمة يوكوهاما الجزئية، قالت رينا غونوي البالغة من العمر 23 عامًا: ”لقد أصبحت أشك في أنهم نادمون حقًا على ما فعلوه“.

وقالت ”أريد أن أمهد الطريق لتغيير الثقافة التنظيمية لقوات الدفاع الذاتي من خلال الدعوى، بالإضافة إلى جعل الخمسة يتحملون المسؤولية عن أفعالهم“.

زعمت غونوي أنها عانت من آلام عاطفية بسبب العديد من أعمال الإساءة التي ارتكبها الخمسة، بما في ذلك دفعها إلى أسفل مع الضغط على عورتيها، في أغسطس/ آب 2021، عندما كانت متمركزة في معسكر كورياما في محافظة فوكوشيما.

كما أشارت إلى أن قوات الدفاع الذاتى البرية أخفقت فى إجراء تحقيق كاف واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة على الرغم من شكواها من الاعتداءات الجنسية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)