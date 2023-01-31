طوكيو تهدف إلى خفض الوفيات الناجمة عن الزلزال المحتمل إلى النصف

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طوكيو - (جيجي برس) -- تخطط حكومة مدينة طوكيو لوضع هدف جديد يتمثل في ”خفض عدد القتلى إلى النصف تقريبًا“ بحلول السنة المالية 2030، والذي يبلغ حاليًا حوالي 6100، من زلزال ضخم محتمل وقع مباشرة تحت العاصمة اليابانية.

تم تضمين الهدف الجديد في مسودة عمل لمراجعات خطة طوكيو الإقليمية للوقاية من الكوارث، والتي تم تقديمها في اجتماع اليوم للجنة الحكومية الحضرية ذات الصلة برئاسة محافظِة طوكيو يوريكو كويكي.

كما تغطي المسودة اجراءات لتعزيز الوقاية من الكوارث مثل تطوير مبان مقاومة للزلازل.

ومن المتوقع أن تقوم حكومة العاصمة بإضفاء الطابع الرسمي على المسودة في بداية السنة المالية 2023، والتي تبدأ في أبريل/ نيسان، بعد سماع آراء السكان المحليين.

في مايو/ أيار 2022، قامت حكومة العاصمة بمراجعة تقديراتها للأضرار الناجمة عن الزلزال المحتمل لأول مرة منذ حوالي 10 سنوات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)