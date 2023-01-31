نجل رئيس الوزراء الياباني يشتري هدايا تذكارية للوزراء خلال جولة خارجية نيابة عن والده

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو يوم الثلاثاء إنه تلقى هدية تذكارية من رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو اشتراها نجل كيشيدا الأكبر، شوتارو، سكرتير رئيس الوزراء، خلال جولة والده الخارجية الأخيرة.

كشف المتحدث باسم الحكومة هذا في مؤتمر صحفي. لكنه امتنع عن الكشف عن ماهية الهدية ، قائلا إنها ”مسألة شخصية“.

وبحسب مصادر مطلعة، حصل وزير آخر في الحكومة على ربطة عنق من رئيس الوزراء.

ذكرت مجلة أسبوعية يابانية أن شوتارو استخدم سيارة رسمية لمشاهدة معالم المدينة والتسوق لشراء الهدايا التذكارية أثناء مرافقته لرئيس الوزراء في جولته في خمس دول في أمريكا الشمالية وأوروبا في منتصف يناير/ كانون الثاني.

ومن بين أعضاء مجلس الوزراء الآخرين، اعترف وزير الصناعة ياسوتوشي نيشيمورا ووزير النقل تيتسو سايتو بتلقي هدايا من رئيس الوزراء، لكنهما رفضا إبداء التفاصيل، قائلين إنها مسألة خاصة. ورفض وزير العدل كين سايتو الكشف عما إذا كان قد تسلم هدية تذكارية، مشيرا إلى أن ذلك ليس شيئا مرتبطا بإدارة الشؤون القانونية التي يتولى مسؤوليتها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)