اتحاد عمال تويوتا موتور يسعى لتحقيق أكبر زيادة في الأجور منذ 20 عامًا

أخبار اليابان

ناغويا - (جيجي برس) - أعلن اتحاد العمال التابع لشركة تويوتا موتور يوم الثلاثاء أنه يخطط لتقديم أكبر طلب لزيادة الأجور في العشرين عامًا الماضية في محادثات رواتب الربيع ”التحويلة“ هذا العام.

لم تكشف نقابة عمال سيارات تويوتا عن متوسط المبلغ المحدد لطلب زيادة الأجور لكل عامل نقابي.

عرضت قيادة النقابة العمالية خططها التحويلية على الأعضاء. تتضمن الخطط طلب زيادة في جدول الأجور.

لم يكشف اتحاد تويوتا عما إذا كان قد طلب زيادة في جدول الأجور في محادثات تحويل 2021 و 2022. تم تصميم التغيير في النهج لتشجيع النقابات العمالية الأخرى على تقديم طلبات لزيادة الأجور.

وتتراوح متطلبات زيادة رواتب اتحاد تويوتا، المحددة لكل نوع من أنواع الوظائف والدرجات البالغ عددها 15، بين 3570 ينًا و 9370 ينًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)