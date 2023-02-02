غزلان حديقة نارا تحتفظ بنمط وراثي فريد يزيد عن 1000 عام

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طوكيو- (جيجي برس) - اكتشف فريق من الباحثين من الجامعات اليابانية أن قطيعًا من الغزلان اليابانية يسكن حول حديقة نارا في مدينة نارا بغرب اليابان قد حافظ على نمط وراثي فريد لأكثر من 1000 عام.

وسط تقلص أعداد الغزلان الناجم عن الصيد والتنمية، نجا القطيع في الحديقة المجاورة لضريح كاسوغاتيشا والمعابد المحلية دون الاختلاط مع القطعان الأخرى، حيث تم حماية المجموعة المحلية باعتبارها مقدسة، وفقًا لورقة نشرها يوم الثلاثاء باحثون في جامعة فوكوشيما وجامعة نارا للتعليم وجامعة ياماغاتا.

نُشرت الورقة في نفس اليوم في مجلة علم الثدييات التابعة للجمعية الأمريكية لعلماء الثدييات.

جمع الفريق، بما في ذلك توشيهيتو تاكاغي، طالب دراسات عليا في جامعة فوكوشيما، عينات من العضلات والدم من إجمالي 294 غزالًا بريًا في 30 موقعًا في شبه جزيرة كي، بما في ذلك حديقة نارا، وقاموا بتحليل هياكلها الجينية.

نتيجة لذلك، وجد الفريق أن الغزلان في جميع المواقع لها نفس الأجداد ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات - واحدة حول حديقة نارا، وواحدة في الجزء الغربي من شبه جزيرة كي وأخرى في الجزء الشرقي من شبه الجزيرة .

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)