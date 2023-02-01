رئيس الوزراء الياباني يدافع عن شراء ابنه للهدايا التذكارية أثناء جولة خارجية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الثلاثاء إن شراء الهدايا التذكارية من قبل نجله الأكبر ، شوتارو، سكرتير رئيس الوزراء، باستخدام سيارة رسمية خلال رحلة والده الخارجية الرسمية الأخيرة كان جزءًا من من واجبات الابن الرسمية.

وقال كيشيدا في اجتماع لجنة برلمانية ”شراء الهدايا التذكارية نيابة عن رئيس الوزراء يندرج ضمن الواجبات الرسمية لسكرتير رئيس الوزراء“. وقال رئيس الوزراء إن نجله اشترى هدايا تذكارية لجميع الوزراء من مصروف جيب رئيس الوزراء.

ذكرت مجلة أسبوعية يابانية أن شوتارو استخدم سيارة رسمية لمشاهدة معالم المدينة والتسوق لشراء الهدايا التذكارية أثناء مرافقته لرئيس الوزراء في جولته في خمس دول في أمريكا الشمالية وأوروبا في منتصف يناير.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو ووزير الصناعة ياسوتوشي نيشيمورا ووزير النقل تيتسو سايتو يوم الثلاثاء إنهم تلقوا هدايا من رئيس الوزراء. وامتنع جميعهم عن مشاركة التفاصيل، قائلين إنها مسألة خاصة.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد تلقى وزير في الحكومة ربطة عنق من رئيس الوزراء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)