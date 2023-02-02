الإعلان عن إصدار رواية جديدة لهاروكي موراكامي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أعلنت شركة شينشوشا للنشر يوم الأربعاء أنها ستصدر رواية كاملة جديدة لهاروكي موراكامي في 13 أبريل/ نيسان

ستكون الرواية الجديدة أول رواية كاملة للكاتب الياباني الشهير، 74 عامًا، منذ نشر رواية ”مقتل الكومنداتور“ في فبراير/ شباط 2017.

ومن بين أشهر رواياته ”يوميات طائر الزنبرك“ (1994)، و”كافكا على الشاطئ“ (2002). واقتُبست قصته ”قودي سيارتي“ إلى السينما، عبر فيلم فاز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي عام 2022.

وفقًا للشركة، ستكون هذه أول رواية كاملة له متاحة أيضًا في شكل كتاب إلكتروني في يوم النشر.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)