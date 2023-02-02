سوني ترفع توقعاتها لأرباح العام بأكمله

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قالت مجموعة سوني، الخميس، إنها رفعت توقعات أرباحها التشغيلية للعام المالي الذي ينتهي في الشهر المقبل من 1.16 تريليون ين إلى 1.18 تريليون ين، بانخفاض 1.9٪ عن العام السابق. .

كما عززت شركة الإلكترونيات والترفيه اليابانية توقعات صافي أرباحها من 840 مليار ين إلى 870 مليار ين، بانخفاض 1.4٪ عن العام السابق.

في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر/ كانون الأول، سجلت ”سوني“ ربحاً تشغيلياً قدره 1،079،742 مليون ين، بزيادة 1.5٪ عن العام السابق، وأرباحاً صافية قدرها 808،968 مليون ين، بزيادة 4.9٪. وزادت الإيرادات 10.7٪ لتصل إلى 8476287 مليون ين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)