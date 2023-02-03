الحكومة اليابانية تراجع سياستها الأساسية بشأن التعامل مع النفايات النووية

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) -- تخطط الحكومة اليابانية لمراجعة سياستها الأساسية بشأن التعامل مع النفايات المشعة عالية المستوى (النفايات النووية) من الوقود النووي المستهلك لمحطات الطاقة النووية للعب دور أكثر استباقية في اختيار المواقع للتخلص النهائي منها.

ستتم مراجعة السياسة الأساسية، التي تنص على طريقة اختيار مكان بناء موقع التخلص النهائي ومسؤوليات الحكومة وموردي الطاقة، لأول مرة منذ عام 2015.

كخطوة أولى للاختيار، تجري منظمة إدارة النفايات النووية في اليابان، أو NUMO، بمسح للتحقق من المخاطر الجيولوجية في منطقة معينة.

حتى الآن، وافقت بلديتان فقط - بلدة سوتسو وقرية كامويناي، وكلاهما في محافظة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال البلاد - على المسح.

تنص مسودة السياسة الأساسية المنقحة على أن الحكومة ستسعى إلى التفاهم والتعاون في إجراء المسح من الحكومات المحلية والمنظمات ذات الصلة على مراحل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)