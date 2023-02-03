هوندا تبيع أنظمة خلايا الوقود

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طوكيو - (جيجي برس) - أعلنت شركة هوندا موتور يوم الخميس أنها ستبيع أنظمة خلايا الوقود لشركات أخرى، على أمل تعزيز استخدام تكنولوجيا الهيدروجين على نطاق أوسع للمساهمة في جهود الحياد الكربوني.

قالت شركة صناعة السيارات اليابانية أيضًا إنها ستقدم سيارة جديدة تعمل بخلايا الوقود، من المقرر إطلاقها في أمريكا الشمالية في عام 2024، وفي اليابان أيضًا.

تخطط الشركة لبيع جميع طرازات سياراتها على مستوى العالم إما سيارات كهربائية أو سيارات تعمل بخلايا الوقود في عام 2040.

تتوقع هوندا أن يتم استخدام أنظمة خلايا الوقود الخاصة بها في سيارات الركاب والشاحنات التجارية وآلات البناء، بالإضافة إلى إمدادات الطاقة في حالات الطوارئ في المصانع.

تخطط الشركة لبدء بيع أنظمة خلايا الوقود الخاصة بها في منتصف عام 2020 بوتيرة أولية تبلغ حوالي 2000 وحدة سنويًا. وستعمل على توسيع الحجم تدريجيًا، بهدف بيع حوالي 60 ألف وحدة في عام 2030 وبضع مئات الآلاف من الوحدات في النصف الثاني من ثلاثينيات القرن الحالي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)