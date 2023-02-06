【فيديو】نيسان موتور تكشف النقاب عن مفهوم ”ماكس أوت“ الكهربائية المستقبلية قابلة للتحويل

أخبار اليابان

كشفت شركة نيسان موتور عن النموذج الأولي للسيارة الكهربائية ”Max-Out“ في معرض المقر الرئيسي في يوكوهاما يوم 2 فبراير/ شباط. تقول الشركة: ”إنها تتميز بتصميم يعطي إحساسًا بالانفتاح وتجربة القيادة الديناميكية القائمة على المفهوم الأساسي للوحدة مع السيارة“.وعندما كشفت الشركة النقاب عن ”Max-Out“ لأول مرة، تعهّدت بتطوير 23 سيارة كهربائية وإطلاق 15 سيارة كهربائيّة جديدة في حلول عام 2030. كانت سيارة المستقبل الرياضية في البداية مجرد مخطط رقمي منذ أكثر من عام عندما تم الكشف عنها في البداية، والآن، عرضت الشركة نسخة حقيقية من Max-Out في حدث حدث Nissan Futures في مدينة يوكوهاما اليابانية. الكشف عن مفهوم نيسان ماكس أوت القابلة للتحويل، يدل على هدف الشركة وسعيها الحثيث من أجل توفير وصول أوسع إلى كل من التنقل المستدام والمبتكر.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)