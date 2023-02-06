ارتفاع مبيعات معدات الحماية من السرقة بعد عمليات السطو الأخيرة في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- ارتفعت مبيعات المواد الأمنية بعد سلسلة من عمليات السطو على المنازل في جميع أنحاء اليابان بما في ذلك قتل أحد السكان.

نمت مبيعات بعض السلع بأكثر من 20 ضعفًا على أساس سنوي في متجر لاجهزة الكمبيوتر. وأعرب مسؤول في المتجر عن استغرابه من الشعبية المفاجئة لهذه العناصر، قائلاً: ”في السابق، لم يكن لدينا حتى استفسارات عنها“.

قال مسؤول بالمتجر إن أفلام تظليل النوافذ والأقفال الإضافية، وكلاهما يجعل من الصعب اقتحام النوافذ، تباع بشكل جيد. وقال المسؤول إن معظم العملاء الذين اشتروا هذه العناصر هم من كبار السن.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)