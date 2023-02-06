لجنة حكومية يابانية تدعو لرفع السن اللازم للموافقة على ممارسة الجنس

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طوكيو- (جيجي برس) - اقترحت لجنة حكومية يابانية الجمعة رفع سن الموافقة على ممارسة الجنس من 13 إلى 16.

كما سعت اللجنة الفرعية للقانون الجنائي في المجلس التشريعي، والتي تقدم المشورة لوزير العدل، إلى تحديد تعريفات أكثر لجرائم الاتصال الجنسي بالإكراه والاعتداء غير اللائق، من أجل تسهيل بناء قضايا لمثل هذه الجرائم وإثبات التهم ذات الصلة في المحكمة.

وقد أُدرجت المقترحات في مخطط تعديل قانون العقوبات، الذي أعدته اللجنة الفرعية.

ومن المتوقع أن يوافق المجلس التشريعي على المخطط في منتصف فبراير/ شباط ويقدم تقريرًا عنه لوزير العدل كين سايتو. تأمل الحكومة في سن تعديل قانون العقوبات خلال الجلسة الحالية للبرلمان الياباني، والتي من المقرر أن تستمر حتى 21 يونيو/ حزيران.

حددت العديد من البلدان المتقدمة سن الرشد بين 14 و 16 عامًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)