الإنفلونزا تصل إلى مستوى الإنذار الوبائي في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- قالت وزارة الصحة اليابانية يوم الجمعة إن متوسط عدد مرضى الإنفلونزا لكل مستشفى في اليابان في الأسبوع المنتهي يوم الأحد وصل إلى 10.36 حالة، متجاوزًا مستوى التحذير البالغ 10 للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

يشير مستوى التحذير إلى احتمال حدوث وباء خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.

ويستند الرقم إلى التقارير التي تتلقاها الوزارة من حوالي 5000 مستشفى تخضع للمراقبة المنتظمة في جميع أنحاء البلاد.

وزار ما يقدر بنحو 301 ألف مريض بالإنفلونزا المستشفيات في الأسبوع الذي يشمله التقرير، بزيادة بنحو 14 ألف عن الأسبوع السابق، وفقًا للمعهد الوطني للأمراض المعدية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)