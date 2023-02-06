رئيس الوزراء الياباني يقيل أحد معاونيه لإدلائه بتصريحات مهينة تجاه المثليين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أعلنت الحكومة اليابانية يوم السبت أن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو أقال ماسايوشي أراي من منصب بسبب تصريحاته التمييزية حول المثليين والزواج من نفس الجنس.

من غير المألوف إقالة سكرتير رئيس الوزراء بسبب زلة لسان. ومن المتوقع أن يوجه هذا ضربة لإدارة كيشيدا التي تكافح بالفعل مع معدلات التأييد الشعبية المتدنية.

وقال الخبراء إن الزلة تؤكد نقص الوعي بحقوق الإنسان بين كبار المسؤولين الحكوميين.

وقال أراي للصحفيين يوم الجمعة إنه يكره رؤية المثليين ويكره رؤية مثل هؤلاء الناس يعيشون بجانبه. وقال أيضًا إنه إذا اعترفت اليابان بزواج المثليين، فسوف يتخلى الناس عن البلاد.

وقال كيشيدا للصحفيين خلال رحلة إلى ساكاي بمحافظة فوكوي يوم السبت ”آخذ (تصريحات أراي) على محمل الجد وقررت إقالته“.

وقال رئيس الوزراء إنه لا يمكن السماح بالتمييز والتحيز بلا مبرر على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)